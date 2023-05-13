انتهاء مشروع مركز الشرقية لعلاج الأسنان لخدمة أهالى الزقازيق.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

تواصل محافظة الشرقية ، خطتها التنموية، لتوفير الخدمات للمواطنين، فانتهت من أعمال إنشاء مركز الشرقية لعلاج الأسنان و عيادات بمدينة الزقازيق، والكائنة أمام مستشفى الزقازيق العام، هي إحدى منشآت طبية، التابعة لمديرية الصحة، ضمن خطة تطوير الخدمة الطبية.

اليوم السابع أجرى جولة داخل المبني، المكون من طابقين، وقال المهندس حامد علي مدير وحدة المشروعات بمحافظة الشرقية، ان أعمال تطوير ورفع كفاءة العيادات هي ضمن تطوير مدينة الزقازيق المرحلة الثالثة، بتكلفة إجمالية 10 ملايين، الذي شمل مشروعان ترميما وصيانة عيادة صحة قسم النحال، وعيادات مركز الشرقية التابعة لمستشفي الزقازيق العام، حيث انتهينا من التشطيبات وجري تسلمه للصحة لتجهيزة وتشغيله لخدمة المواطنين، لافتا أنه مرحلة الأولى والثانية من تطوير الزقازيق شملت أعمال تطوير. رفع كفاءة ورصف الشوارع بالإنترلوك.

ويوضح المهندس أحمد محسن المسئول عن تسليم المشروع، أن شركة مقاولات تسلمت المبني عبارة أربع غرف للاسنان وثلاثة للصيادلة في حالة متهالكة وقديمة، قمنا إحلالا وتجديدا شاملا المبني وضم مبني جديد له ليصبح تصميمه بشكل طراز معماري حديث، يضم 22 غرفة تصلح لتكون عيادة طبية وصيدلية، لافتا إلى أن أعمال التشطيبات كلها تمت وفقا لمعايير الجودة باستخدام مواد مضادة للبكتيريا في الأرضيات والدهانات والرخام وغيرها.

وأشارت المهندسة إسراء أباظة مشرف المتابعة بوحدة المشروعات، أنها تابعت المشروع بشكل يومي، وتذليل أي عقبات بالتنسيق بين المحافظة والمديريات، لسرعة الإنتهاء منه، طبقا للجدول الزمني، التي من بينها التنسيق مع الري بشأن حدود المبني الخلفية مع بحر مويس، كذلك الإشراف على العمال والالتزام بمواصفات والتصميمات الخاصة بالمشروع.