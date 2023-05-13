المتهم بالاتجار بالعملة يعترف: "استقطب الزبائن عبر الشات فى سوق الأون لاين"

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

لجأ متهم لحيلة ماكرة لممارسة بيع العملات بالسوق السوداء، عن طريق الفضاء الالكتروني، من خلال انشاء صفحة بالفيس بوك لتداول العملات الأجنبية، فتم القبض عليه معترفا باستقطابه الزبائن عبر الشات.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يستغلها فى تمكين المشتركين بها من تقديم عروض بين رواد الصفحة لبيع وشراء عملات أجنبية مختلفة بأسعار السوق الموازى مقابل عمولة يتحصل عليها عند إتمام الصفقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل سكنه وضبط بحوزته هاتـف محمول وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى، بمواجهة المتهم اعترف بممارسة النشاط المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.