القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز تلا بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على شخصين قتلا شخصا طعنا بمطواة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد عاطل طعنا بمطواة، بسبب خلافات بينهم، تم نقله إلى المستشفى، وتمكنت مباحث مركز تلا من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشيع الأهالى جثمان الشاب موسى سعفان البالغ من العمر 36 عاما، بمسقط رأسه بقرية كفر عسكر التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب تصريح جهات التحقيق بدفن الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالى وانهيار أسرته.