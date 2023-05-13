اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 04:45 م
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على "دائرى الخارجة" بالوادى الجديد

السبت، 13 مايو 2023 04:25 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على "دائرى الخارجة" بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين انقلاب سيارة بالطريق الدائري بمدينة الخارجة بجوار مصنع الجريد بالطريق، أسفر عن إصابة كل من حبيبة كمال حسن 13 سنة، حسين كليب محمد 29 سنة، أمل كليب محمد 40 سنة بجروح وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم.
 
جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق المختصة، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور والوحدة المحلية. 
 
 

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