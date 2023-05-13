أنشطة توعوية بمراكز الشباب من مخاطر الإدمان فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الشرقية، توجه مراكز الشباب نحو نشر الوعي بشأن مخاطر الإدمان واستهداف الفئات العمرية تحت 18 سنة بشكل مباشر نظرًا لخطورة المرحلة العمرية بالإضافة إلى كبار السن وتوعية الشباب بأهمية التعامل بإيجابية مع خدمة الخط الساخن في حالة وجود حالات تستوجب العلاج.

وأوضح أنه بالتعاون وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي خلال مايو يستهدف تنظيم 10 ورش توعوية بمراكز الشباب موزعين على المراكز الإدارية خلال شهر مايو تتضمن أنشطة للطلائع تحت 17 سنة مثل السلم والدخان ولعبة المتاهة وقصة أنت البطل وارسم ولون وغيرها من الألعاب التي تهدف إلى حماية النشء من الانجراف في براثن الإدمان بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات المتقدمة للشباب والكبار، وتم تنفيذ الورشة التفاعلية التوعوية الأولى بمركز شباب بلبيس من قبل متطوعي وحدة مكافحة الإدمان يليها حملة لطرق الأبواب.

وأشار إلى أن فكرة استخدام العديد من الأنشطة والفعاليات المواجهة لتلك الفئات من (ندوات علمية، عروض مسرحية، مبادرات مجتمعية, معسكرات شبابية, تدريبات لإعداد القيادات,حملات إعلانية, توعية إلكترونية) بهدف جذبهم وإتاحة الفرصة معهم للمعرفة والمعلومة الصحيحة عن أبعاد تلك المشكلة وتداعياتها يعد في حد ذاته أداة هامة نحو القضاء على الإدمان والتعاطي بين مختلف الفئات العمرية.