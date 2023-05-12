127 مليارا و700 مليون جنيه دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة

يُقدَّر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 بنحو 127 مليارا و700 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 90 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 22/23 بزيادة بلغت نحو 37 مليار جنيه، وتم تقدير دعم السلع التموينية كما ذكر البيان المالى المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب وفقا للافتراضات التالية:

1- كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.25 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ 7.6 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

2- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 78.6%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 21.4%.

3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 62.2 مليون فرد (50 جنيها شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهرياً).

4- وفى ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجة خاصة القمح، وفى سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلى والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى خلال موسم 2023، فقد تقرر رفع سعر توريد إردب القمح المحلى 2023 لألف جنيه للإردب مقابل 820 جنيها للإردب الموسم السابق 2022، وكذلك زيادة حافز النقل والتوريد الإضافى لـ500 جنيه مقابل 65 جنيها لتصبح إجمالى نسبة الزيادة فى سعر توريد القمح المحلى نحو 70%.

وقد أسفرت تلك الافتراضات عن ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 127 مليارا و700 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، مقارنة بمبلغ 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالی 22/2023، موزعًا على دعم رغيف الخبز بنحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، ودعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه، ودعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية = 62.2 مليون مواطن (50 جنيها شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيها بنحو 36 مليارا و162 مليون جنيه).