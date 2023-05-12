وزير الإسكان يٌصدر قراراً بإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالى

كتب أحمد حسن

وشدد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وفي ذات السياق، واصلت أجهزة مدن السادات والعبور والشروق وبني سويف الجديدة، شن حملات متنوعة لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالتعاون مع الشرطة، حيث تمثلت المخالفات في ضبط وإزالة مخالفات بناء وتغيير نشاط، وغلق وتشميع وحدات وبدرومات لمخالفة تغيير النشاط، وإزالة العديد من الظواهر العشوائية.



إزالة التعديات

ووجه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، برفع الإشغالات والمخالفات الموجودة بسوق المنطقة الـ11، حيث قامت حملة مكبرة من إدارة التنمية والأمن وشرطة التعمير بإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال التجارية بأنشطة (كافتيريا - عصائر - مواد غذائية - مخبز أفرنجى - سوبر ماركت) بسوق المنطقة الـ11 وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين.

وقال المهندس أشرف فتحى محمود، إنه تم تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع وحدات سكنية وبدرومات بمختلف مناطق المدينة لمخالفتها شروط التخصيص والتعاقد، ورفع الإشغالات المقامة بالطريق العام.



مخالفة تغيير نشاط

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة مكبرة لرصد أي مخالفة والتصدي لها على الفور ورفع إشغالات وتعديات وإزالة اللافتات غير المرخصة تحت إشراف إدارات التنمية والأمن بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه بمرور الحملة بالحى الخامس، تم رصد وإزالة مخالفة بقطعة أرض بخط 11، لاستغلال جزء من المزرعة مخزن إطارات نقل ثقيل، وكذلك تم رصد مخالفة بقطعة أرض بخط 10 لاستغلال جزء من المزرعة مصنع بلاط وورشة حدادة وعيادة بيطرية، وتم رفع عدادات الكهرباء، واتخاذ الاجراءات القانونية.



إزالة مخالفات

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الثالث بالمدينة، وذلك لقيام صاحب المخالفة بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وأضاف المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة وقسم شرطة المدينة، تم شن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات أسفرت عن رفع 10 حالات إشغال طريق أمام المحال التجارية بالحي السكني الثاني بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.