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نيابة المعادة تحيل عاطل للمحاكمة بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين

الجمعة، 12 مايو 2023 08:22 م
نيابة المعادة تحيل عاطل للمحاكمة بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين محاكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المعادى، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي بمنطقة المعادي بالقاهرة من أحد الأشخاص، لفرضه إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

 

وبالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

 


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