محافظ الإسكندرية: تخصيص 26 مليون جنيه لرصف 8 شوارع رئيسية بنطاق حى العجمى

وأضاف محافظ الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أنه تم تخصيص نحو 26 مليون جنية لرصف 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي العجمي خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 42 % حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 8 شوارع بنطاق ح العجمي خلال العام الجاري وهى (شارع ورشة البلاط_ عطا الله العوامى- أبو بكر العوامي - محمد موسي - شارع موسي زايد - شارع بليس "البطل احمد عبد العزيز"- مدخل 8 بيانكى- شارع الرابط بين شارع المرور واللوادر حتى برج العائلة بالبيطاش"، مضيفة أن تم التنسيق مع حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.