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فتح باب تحويل الطلاب العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان لمصر غدا

الجمعة، 12 مايو 2023 09:44 ص
فتح باب تحويل الطلاب العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان لمصر غدا جامعة - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية غدًا السبت فتح باب التقدم أمام الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للتقدم والتحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، على أن يستمر إتاحة التقدم حتى أول أكتوبر 2023.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وتنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

وكان أكد  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية، بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد.

وأكدت وزارة التعليم العالى أن  الأعداد المسموح بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة، على أن يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.

وشددت وزارة التعليم العالى على أن  الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.


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السودان



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