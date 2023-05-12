ذكرت ذلك وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية نقلا عن مصادر إيطالية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر بالفاتيكان - دون ذكر اسمها - بأنه من المحتمل أن يلتقي بابا الفاتيكان بالرئيس الأوكراني في محاولة من الأخير لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتقدم إيطاليا مساعدات عسكرية إلى كييف ودعمت العقوبات الغربية على موسكو منذ العملية الروسية على أوكرانيا.

وأفادت مصادر أخرى بأن زيلينسكي سيقوم بزيارة إلى روما، كما سيلتقي برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في إطار سلسلة من الزيارات لدول الاتحاد الأوروبي.

كان زيلينسكي قد زار فنلندا وهولندا مؤخرا، فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية بأنه سيكون في برلين خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.