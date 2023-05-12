عميد حاسبات حلوان: 21 مايو بدء امتحانات نهاية العام الدراسى

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أن الكلية وضعت الجدول الزمنى لامتحانات نهاية العام الدارسي للعام الجامعى 2022/ 2023، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات بالنسبة لطلاب البكالوريس يوم 21 مايو الجارى على أن تنتهى يوم 12 يونيه المقبل، وبالنسبة لمرحلة الدراسات العليا تنطلق امتحانات نهاية العام يوم 5 يونيه وتنتهى يوم 15 يونيه المقبل.

وأضاف الدكتور أسامة أمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الكلية انتهت من تشكيل الكنترولات حتى تتم أعمال التصحيح والرصد أول بأول مشيرًا إلى أن الاختبارات ستعقد حضوريا بالكلية ولا يوجد تنظيم للامتحانات عن بعد، لافتا إلى أن الكلية أعلنت عدد من الضوابط الخاصة بتنظيم الامتحانات داخل اللجان.