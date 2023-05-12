شواطىء رأس البر تفتح أبوابها لاستقبال المصيفين

دمياط معتز الشربيني

فتحت شواطئ مدينة رأس البر أبوابها لاستقبال رواد المدينة ومحبى مصيف رأس البر، فى العطلة الأسبوعية اليوم الجمعة، حيث توافد علي المصيف عدد من الأسر منذ صباح اليوم من محبي ورواد المصيف وخاصة رواد اليوم الواحد الذين فضلوا قضاء اليوم علي شاطيء البلاج في السباحة والألعاب بعد انتهاء امتحانات النقل في معظم المحافظات.

يأتي ذلك وسط استعدادات الوحدة المحلية برأس البر حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، برغم أن بداية الموسم الصيفى رسميا فى الأول من شهر يوليو القادم.

واعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر رفع درجة الاستعداد لاستقبال رواد المصيف وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات اللازمة لهم وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور منال عوض محافظ دمياط.