رئيس برلمان لبنان يلتقى السفير المصرى ببيروت ويستعرضان العلاقات بين البلدين

التقى رئيس برلمان لبنان نبيه برى مع السفير المصرى ببيروت الدكتور ياسر علوى، حيث استعرضا الأوضاع العامة بالبلاد، وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين مصر ولبنان لبنان، وفق بيان لبرلمان لبنان.
وكان برى قد دعا لضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان يونيو المقبل، تزامناً مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في يوليو، والحاجة لأن يكون المسيحيون مشاركين في تسمية حاكم "المركزى" الجديد، لتجنيب البلاد أى تصعيد قد يُستغل طائفياً، إضافة إلى تدارك الوضعين الإقتصادي والنقدى، وتلافي أى إنهيار آخر في العملة الوطنية.
وجدد بري التأكيد على أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل الحياة السياسية في لبنان وفي كل مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف خصوصا البنود الاصلاحية فيه، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق للوصول بلبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج.واعتبر بري أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية، معتبرا أن البداية لا بد أن تكون بقانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابى.
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