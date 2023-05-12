حياة كريمة.. مد شبكة الصرف الصحى بقرية بهبشين فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع مد شبكة الصرف الصحى بقرية بهبشين، مشيرا إلى تواصل أعمال الحفر بمنطقة الشيخ حسان.

وأضاف على يوسف أنه تم الانتهاء من كافة الإنشاءات وتوصيل المرافق بالسوق النموذجى وموقف سيارات الأجرة المطور للقرية، وتتم حاليا التشطيبات الخارجية من محارة ودهانات وغيرها، فضلاً عن استلام وتوريد بعض أكشاك تجارية (دفعة اولى)، لتركيبها داخل الموقف المطور، وذلك تحت إشراف رئيس القرية.