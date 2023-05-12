"تعليم بنى سويف" الأول فى مسابقة الملتقى الفكري للمتفوقين والموهوبين

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لمسؤولي وأسرة قطاع التعليم ، بمناسبة الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في منافسات مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين للعام الدراسي 2022/2023، على مستوى المرحلة الإعدادية، معرباً عن سعادته بهذا التميز الذي حققه تعليم بني سويف على مستوى مديريات التعليم بمختلف محافظات الجمهورية

من جهته قدم وكيل التعليم"محمد عبد التواب" التهنئة للطالبة : ريم إيهاب حسن عبدالله بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات التابعة لإدارة ببا التعليمية، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز والتميز والأداء المشرف مطالبا ببذل المزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة واعتلاء منصات التتويج والتكريم ، وموجها تهنئة خاصة لقيادات التعليم ،وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية، عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية، وكافة أعضاء أسرة التوجيه بالمديرية على هذا الإنجاز

أكد وكيل الوزارة على توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم "، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأبنائنا وبناتنا المبدعين للارتقاء بأعمالهم في مجال موهبتهم لمواصلة مسيرة التفوق والتميز موجها بالعمل على توفير الفرصة لهم وتهيئة البرامج المناسبة لهم واستمرار العمل على اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات ، لاسيما مع الاهتمام النوعي الذي توليه الوزارة لرعاية الموهوبين والمبدعين وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف والمهارات اللازمة لمواصلة مسيرة التفوق لبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل وبما يتواكب مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في محور بناء الشخصية المصرية

من جانبه أضاف موجه عام التربية الإجتماعية عادل جابر ،أن الطالبة ريم ايهاب حسن بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين ، والتي تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة تحت شعار ( الأنشطة الاجتماعية لبناء جيل مشارك .. مبدع.. مبتكر ..منتج لمستقبل افضل ، مشيراً إلى أن المسابقة تم تنفيذها على عدة مستويات ومراحل متدرجة بداية على مستوى المدرسة ثم التأهل للتصفية على مستوى الإدارة وصولاً للمديرية ومن ثم المنافسة على مستوى الجمهورية ، وانتهاء بالتصفيات النهائية والحصول على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية .