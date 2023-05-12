تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن الحركة البحرية داخل موانئ الهيئة، حيث أكد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، تم خلالهم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و114 سيارة.

وأكد البيان أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، 356 شاحنة و92 سيارة، وشملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 391 شاحنة و 22 سيارة.

واوضح البيان أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة امـــل، كذلك مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس، والحرية 2، وكان استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، وغادرت العبارة أمل.

ويشهد ميناء نويبع البحرى اليوم تداول 2900 طن بضائع و265 شاحنة، حيث استقبل الميناء السفن الثلاث وهي ايلة، سينا، وبريدج، وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية" وصول / سفر " للسفينتين بريدج ايلة .

كما يستعد ميناء السويس لمغادرة السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة إلي جدة، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1270 راكب بموانئها .