باحث أقصرى يحصل على الدكتوراة بدراسة حول فنادق الأقصر وأسوان وإسهامها بحماية الثقافة

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت دراسة لباحث أقصري فى كلية السياحة والفنادق، على أن الفنادق السياحية في محافظتي الأقصر وأسوان، تُساهم في حماية الثقافة المحلية، وتلتزم بتحسين رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها، حيث أكدت الدراسة التي أعدها الباحث مصطفى محمود حرز الله، وحملت عنوان "تأثير ممارسات المسؤولية الاجتماعية على سمعة وأداء الفنادق المصرية" - ونال بها الباحث درجة الدكتوراة في مجال الفلسفة في العلوم من كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر – أن الفنادق السياحية بكل من الأقصر واسوان، تحمي البيئة وتلتزم بالاشتراطات البيئية للتشغيل، وتستغل الطاقة المتجددة في عملية إنتاجية متوافقة مع البيئة، كما تقوم بإبلاغ عملائها عن ممارساتهم البيئية، وتقلل من استهلاكها للموارد الطبيعية، وتعطي أهمية لإعادة التدوير، وتتمتع بمستوى عالٍ من الوعي البيئي.

وأعد الباحث الأقصرى مصطفى حرز الله الدراسة، تحت إشراف الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والدكتور أحمد راضي، الأكاديمي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، حيث كشفت الدراسة على أنه يوجد تأثير للمسئولية المجتمعية على سمعة وأداء الفنادق، وأن الفنادق في الأقصر وأسوان تلعب دورًا في المجتمع يتجاوز مجرد توليد الأرباح، وتشارك بفاعلية في الفعاليات الاجتماعية والثقافية (الموسيقى، الرياضة، إلخ)، وتعمل بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وتقدم دعماً مالياً لبناء المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك، وتوفر فرص عمل للسكان المحليين، وتوفير معاملة عادلة للموظفين (دون تمييز وسوء معاملة بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الأصل أو الدين)، كما توفر فرص التدريب والترقية للموظفين.

وأشارت الدراسة، إلى أن الفنادق السياحية في الأقصر وأسوان، تُحسّن من أدائها الاقتصادي، وأدخلت تحسينات تتعلق بخدمة نزلائها من السياح، وكذلك فيما يتعلق بولاء الموظفين ومعنوياتهم، وتسعى لتحقيق نجاحات طويلة الأمد على مختلف الأصعدة، وشددت الدراسة على أهمية المسئولية الاجتماعية كأحد عوامل النجاح بمختلف المؤسسات، وفي مقدمتها الفنادق السياحية، ونوّهت إلى عمل فنادق الأقصر وأسوان على دمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية وحقوق المستهلك ضمن خطط العمل، والتزامها بأسس ومبادئ علوم الإدارة الحديثة التي تنظر إلى المسئولية المجتمعة كالتزام استراتيجي، باعتبار أن هذا الالتزام بممارسات المسؤولية الاجتماعية يساعد المؤسسات كافة على تحسين سمعتها وأدائها التنظيمي، وهو ما التزمت به الفنادق السياحية في محافظتي الأقصر واسوان، وذلك بحسب ما أكدت عليه الدراسة التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي في تناول موضوع تأثير ممارسات المسؤولية الاجتماعية على سمعة وأداء الفنادق المصرية، بشكل شامل ودقيق من خلال البيانات والتحليلات حول تأثير ممارسات المسؤولية الاجتماعية على سمعة الفنادق المصرية وأدائها.

ويقول مصطفى حرز الله لـ"اليوم السابع"، إن الدراسة اعتمدت على تحليل آراء عينة من مديري إدارة الفنادق، وكذلك السياح لتحديد أهم العوامل والمتطلبات التي تؤثر على تأثير الممارسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية على سمعة وأداء الفنادق التي استهدفتها الدراسة بمحافظتي الأقصر وأسوان.