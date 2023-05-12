الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة جربة التونسية

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة جربة التونسية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

وجددت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة، موقف دولة الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكالة وصوره والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة .

وأكدت تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التونسية وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها معربة عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة الجمهورية التونسية في هذا المصاب ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.