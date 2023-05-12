اعرف أماكن تدريب المعلمين الذهنى والبدنى الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم بالمنيا

تواصل مديرية التربية و التعليم بالمنيا اعمال التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم، بقاعات مدرسة الثانوية بنين بإدارة مغاغة التعليمية، مدرسة الرسمية للغات بأرض المحلج بإدارة بنى مزار التعليمية، مدرسة الثانوية بنات الجديدة بإدارة سمالوط التعليمية، قاعة إدارة مطاى التعليمية ، مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانويه بنات بإدارة المنيا التعليمية، مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بنين بإدارة أبو قرقاص التعليمية، مدرسة دير مواس الثانوية الصناعية بإدارة دير مواس التعليمية، قاعة نقابة المعلمين بإدارة ملوى التعليمية.

وقال حمدى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، أن الهدف العام للبرنامج، هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية للمعلم، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبى، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة لذلك.

وتتضمن الموضوعات التدريبية تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، والتأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، والتدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.