إزالة بناء مخالف بطريق عبد القادر البتروكيماويات فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية اول بالإسكندرية، برئاسة السيد موسي رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف السيد موسى رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قام حي العامرية اول ، پإشراف نشوى علي سكرتيرعام الحي، ترافقها كل من إدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع وإدارة أشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية ،بتنفيذ حملة إزالة بطريق عبد القادر البتروكيماويات عبارة عن إزالة تعديات بالبناء المخالف علي أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم ،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وعلي صعيد آخر ، قام رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء احمد حبيب بإزالة 4 حالات أعمال بناء مخالف بمشروع ناصر وأبيس الثانية بنطاق الحي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع الأحياء وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح حي شرق، أن الأعمال المخالفة كانت عبارة عن بناء أسوار تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة وذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية.



حملة إزالة بناء مخالف في الاسكندرية



حملة إزالة بناء مخالف في العامرية بالإسكندرية



حملة إزالة بناء مخالف في عبد القادر بالإسكندرية









