اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 74.74 دولارا لبرنت و70.69 دولارا للخام الأمريكى

الجمعة، 12 مايو 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 74.74 دولارا لبرنت و70.69 دولارا للخام الأمريكى منظمة اوبك
كتبت مروة الغول

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سجلت أسعارالنفط، اليوم الجمعة، 74.74 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.69 دولار.
 
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن روسيا أصبحت أكبر مورّد للنفط إلى الصين والهند في مارس 2023، كما في الشهر السابق عليه.
 
وذكرت أوبك -في تقريرها الصادر في شهر مايو- أن روسيا وفرت نحو 18% من إجمالي واردات الصين من النفط في شهر مارس، فيما ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 16% تقريبا على أساس شهري في الشهر ذاته، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.4 مليون برميل يوميا.
 
وفيما يتعلق بالهند، كانت روسيا أكبر مورّد للنفط للشهر التاسع على التوالي، حيث وفرت روسيا 43% من إجمالي واردات الهند من النفط في شهر مارس الماضي، في حين انخفض إجمالي واردات نيودلهي من النفط بشكل طفيف في مارس مقارنة بشهر فبراير بنسبة 3% لتصل إلى 4.9 مليون برميل يوميا.
 

اسعار النفط

سعر برنت

اسعار خام برنت

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