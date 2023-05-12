أخبار مصر.. طقس الغد حار نهارا وشبورة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، طقس الغد حار نهارا وشبورة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة.

طقس الغد حار نهارا وشبورة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موازنة مصر تحقق 50 مليارًا فائضًا أوليًا خلال أول 9 شهور من 2024/2023

حققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا (العجز الكلي بدون سداد الفوائد) بلغ 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلى، وذلك مقابل فائض أولي قدره 32 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومقابل عجز أولى قدره 41.6% فى العام المالى 2015/2016 بنسبة 1.3% من الناتج المحلى.

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الترجى التونسى الليلة.. إنفوجراف

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلا في العاشرة مساء اليوم الجمعة على نظيره الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

شاكيرا عن ارتباطها بـ توم كروز: مجرد شائعات

نفت النجمة العالمية شاكيرا، شائعات ارتباطها بالنجم العالمى توم كروز، بعد ظهورهما معا فى F1 Miami Grand Prix 2023، وسرعان ما التقطت عدسات المصورين الثنائي معاً فى سباق الجائزة الكبرى لـ"فورمولا 1"، فى ميامى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الوداد يتفوق على صن داونز تاريخيا قبل قمة نصف نهائى أبطال أفريقيا

يتفوق فريق الوداد المغربي في تاريخ مواجهاته أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء غد السبت، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعد خلل فيس بوك.. كيف يمكن إلغاء طلب صداقة على فيسبوك؟

واجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خللا فنيا، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى الأشخاص دون معرفة المستخدمين، يحدث ذلك عند دخولك أى حساب شخص آخر.

وزيرة التخطيط: زيادة الأجور والدعم والإعفاء الضريبى لمواجهة الأزمة العالمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت سياسات قصيرة المدى وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الأزمات، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، ودعم اختلاف الأسعار العالمية لبعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى الموافقة على علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات.

نصائح لطالب الثانوية العامة لمراجعة الدروس.. تساعدك تعرف تركز كويس

قد يشعر طالب الثانوية العامة بالقلق والتوتر في الفترة التي تسبق الامتحانات النهائية، مما يؤثر بشكل سلبى على استيعابه للدروس، وبالتالي في أدائه الامتحانات، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير التالى، نصائح تساعد طالب الثانوية العامة على مراجعة دروسه قبل الامتحان، وفقاً لما ذكره موقع "topuniversities".

كل ما تريد معرفته عن تحويل العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.

جامعة حلوان الأهلية تبدأ غدا قبول تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الاستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023 اعتبارا من غد السبت 13 مايو الجارى وحتى أول أكتوبر المقبل.

صواريخ من غزة تسقط على مستوطنة "بيت شيميش" بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على كيبوتس "بيت سورا"، ومُستوطنة "بيت شيميش" بالقدس المحتلة، وكيبوتس "نير عام" القريب من القطاع.

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المُشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

الصحة: فحص قرابة 5 ملايين طفل بمبادرة الرئيس لكشف وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين و799 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاقها فى سبتمبر 2019.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيهًا..وعيار 21 يسجل 2485 جنيها للجرام

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، تراجعًا بحوالي 15 جنيهًا، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر لكافة الأعيرة المختلفة المتداولة في سوق الذهب بدون إضافة مصنعية ورسوم.