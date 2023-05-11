3360 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس جنوب سيناء السبت

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تنطلق صباح السبت المقبل 13 مايو امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2022 /2023 بإدارات مدن المحافظة الثمانية، وذلك بداية من يوم 13 / 5 / 2023 وتستمر حتى الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع 74 لجنة امتحانية، و3360 طالب / طالبة بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية قامت بالانتهاء من أعمال لجنة الإدارة والخاصة بانتداب رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين، كما تم إرسال خطابات الندب بجميع الإدارات التعليمية وذلك للاستعداد للامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان والالتزام.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة إنه تم إرسال أرقام الجلوس لجميع الطلاب، وكذلك بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف المناداة للسادة رؤساء اللجان عن طريق لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح عصام رجب رئيس لجنة الإدارة أن إجمالي عدد المشاركين في أعمال الامتحانات من (رئيس لجنة ومراقب أول ومراقب وملاحظ وإداري ) يبلغ 1188 مشاركا.