نجاح حملات تمهيد طرق أرمنت بالأقصر ورفع 25 طن مخلفات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عن استكمال رجال المدينة لحملاتهم المكثفة لتطوير وتمهيد الطرق فى شتى أرجاء المدينة بعد سنوات من الإهمال خلال الفترة الماضية، حيث نجحت تلك الحملات فى رفع المخلفات والقمامة بالطريق، وإجراء ترميمات وإصلاحات فى الطرق بمختلف أرجاء مركز أرمنت، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار فى الحملات وتجميل الشوارع المختلفة بالمدن.

وأضاف العميد عادل شرشر، لـ"اليوم السابع"، أنه لدى تسلمه موقعه رئيساً لمدينة أرمنت أطلق أكبر حملة لتمهيد وترميم الطرق بالمركز، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بالبدء بالشارع العام بأرمنت الحيط من كوبرى زنين حتى كوبرى مطحن أرمنت، وتم رفع 20 طن مخلفات وأتربة تحت إشراف مدير مرافق المركز، ومشرفين النظافة ومعدات المركز، كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع 5 طن مخلفات بطريق كوبرى الخشب وتمهيد وفرد تربة زلطية لطريق كوبرى الخشب، وذلك تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين النظافة ومعدات المركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، على إنه نجح رجال المدينة رداً على استغاثة المواطنين بشأن وجود غرفتين صرف صحى بدون غطاء بجوار كوبرى أبو حليمة، وتم تغطيتهم بعد التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت، وتم توجيه الشكر لرجال شركة المياه على الاستجابة السريعة والتعاون فى حل مشاكل المواطنين، واستمرارا لخدمة المواطنين تم العمل على تهذيب الأشجار بشارع الشبان المسلمين وتمهيد وترميم شارع مستشفى حورس من مسجد الرحمن، وحتى مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين النظافة ومعدات المركز.