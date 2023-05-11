مصلحة الجمارك: الشركات التي ستشارك في نظام "الفاعل الاقتصادي" ستحصل على مزايا

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قالت رئيسة إدارة الفاعل الاقتصادي ب مصلحة الجمارك الدكتورة أمل ونوس، إن الشركات التي ستشارك في نظام "الفاعل الاقتصادي" ستحصل على مزايا، لارتباط النظام بعدة برتوكولات على رأسها مشاركة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الرقابة الصناعية، ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى 24 ميزة أخرى مميزة.

وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية اليوم الخميس، تحت عنوان " كيفية استفادة الشركات من نظام الفاعل الاقتصادي" بمشاركة الدكتورة أمل ونوس رئيس إدارة الفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، والدكتورة شاهيناز الحديدي مدير عام خدمات الاستثمار بمصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء الجمعية، وممثلي عدد من الشركات.

وأكدت الدكتورة أمل ونوس، أن مصلحة الجمارك تعمل وفق أربع إدارات كاملة هدفها خدمة العميل الملتزم، مشددة على توافر أماكن مخصصة للشركات المنضمة بموانئ العين السخنة، والتي تستهدف تقليل فترة الفحص ومدة وتوفير مدير فحص لكل شركة، إلى جانب حل مشاكل الشركات الملتزمة لزيادة التدفقات وتعزيز الاقتصاد المصري وفق توجيهات الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها، قالت مدير عام خدمات الاستثمار بمصلحة الجمارك المصرية قالت الدكتورة شاهيناز الحديدي، إن الهدف الرئيسي من توقيع برتوكول التعاون مع "شباب الأعمال"، توفير خدمات لأكبر عدد من رجال الأعمال ورفع الوعي الثقافي الجمركي، وآخر المستجدات لجذب المستثمرين للتصدير والاستيراد وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى وجود عدد من المزايا بقانون الجمارك و" الفاعل الاقتصادي"، لتحقيق أعلى مستويات الأداء، والارتقاء بمقدرات الاقتصاد القومي.