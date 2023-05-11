مصرع طالب وإصابة 3 فى انقلاب ميكروباص على الزراعى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، حادث إنقلاب سيار ميكروباص على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث وفاة طالب وإصابة مزارع وطالبين أخرين تم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة والصابين لتلقى العلاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى ووجود متوفى ومصابين تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإنقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " أجرة ميكروباص " قيادة المدعو محمود ا د م 31 سنة سائق ويقيم دائرة قنا أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو أحمد ع س ا 24 سنة طالب ويقيم دائرة مركز أبو تشت وإصابة محمد ح ح 25 سنة مزارع " بكدمات بالظهر والذراعين " ومنار و م 20 سنة طالبة " بكدمه بالذراع الأيسر " ونعمه ر م 21 سنة طالب " بكدمات بالوجه " ويقيمون دائرة مركز أبو تشت من مستقلي السيارة.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.