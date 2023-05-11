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مستشار رئيس الوزراء: 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى يمكنهم "العمل عن بعد"

الخميس، 11 مايو 2023 12:51 ص
مستشار رئيس الوزراء: 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى يمكنهم "العمل عن بعد" الدكتور هاني محمود
إبراهيم حسان

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كشف الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، تفاصيل دراسة الحكومة تطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين في الدولة.
 
وقال هاني محمود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة cbc، أن 80% من العمل لا يتطلب التواجد في المكاتب، فهناك تغيرات كبيرة في نظم العمل على مستوى العالم.
 
وذكر الوزير الأسبق، أن تطبيق نظام العمل عن بعد، لبعض العاملين بالدولة تجربة مهمة، مضيفا أن الوظائف التي تقدم الخدمات للجماهير لا يمكنها تقديم العمل من البيت، أما الوظائف المساعدة 80% منها يمكنه العمل من البيت.
 
وأوضح الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن هناك 2 مليون موظف بالجهاز الإداري يمكنهم "العمل عن بعد".

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