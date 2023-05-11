وأعلن البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الخميس، أن المسؤولين بحثا ضرورة تهدئة التوتر ومنع إراقة المزيد من الدماء.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أهمية الجهود الإقليمية المستمرة للتوسط لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الحاجة إلى تهدئة التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، مؤكدًا دعم الإدارة الأمريكية الصارم لأمن إسرائيل، وكذلك حقها في الدفاع عن مواطنيها من الهجمات الصاروخية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى في وقت سابق محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، ركزت على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مجددا دعم بلاده الثابت لأمن إسرائيل، فيما حث الطرفين على خفض التصعيد وصولا إلى هدوء دائم.