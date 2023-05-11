اليوم السابع
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مدير الأوبرا بالإسكندرية: خطة لعروض صيفية قوية وندرس تنظيم برنامج لاكتشاف المواهب

الخميس، 11 مايو 2023 07:56 م
مدير الأوبرا بالإسكندرية: خطة لعروض صيفية قوية وندرس تنظيم برنامج لاكتشاف المواهب الدكتورة هدى حسنى مدير أوبرا الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قالت الدكتورة هدى حسنى مدير أوبرا الإسكندرية، أن الاوبرا تقدم وعى ثقافى وليس فقط استضافة الفرق الشهيرة، ولكنها تسعى لعرض عروض لفرق سكندرية وغير شهيرة، مضيفة أن هناك خطة قادمة، لعروض صيفية قوية.

وحول الصالون الثقافى الذى يقدمة أوبرا الإسكندرية شهريا، قالت أن الصالون القادم سيكون حول مسار العائلة المقدسة وهى من الموضوعات الهامة سياحيا و ثقافيا فى مصر.
 
وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن دار الأوبرا تدرس تنظيم برنامج لإكتشاف المواهب الجديدة، خاصة للأطفال وتنمية مواهبهم فى مجال الموسيقى الكلاسيكية التى تهتم بها ، مشيرة إلى أن هناك رؤية فنية سيتم رفعها الى الإدارة العامة لاعتمادها وتقديمها خلال الفترة القادمة.
 
وأشارت إلى أنه بصدد دراسة تنظيم مهرجان "المسرح الرومانى" هذا العام بعد أن حقق نجاح كبير العام الماضى وكانت الحفلات كامل العدد، مؤكدة أنه بصدد الإعداد لمهرجان الموسيقى العربية هذا الصيف . 
 
وأكدت على أن حفلات الاوبرا استطاعت استقطاب الشباب بنسبة كبيرة من الحفلات من الشباب وهو نجاح كبير نعتز به ، موضحة أن إدارة الأوبرا لن تبعدها عن عشقها لـ"آلة الكلارنيت" التمتيزة فى عزفها.

 


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