كهرباء مصر العليا: تطوير شبكات التوزيع بتكلفة 592 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 592 مليون 899 ألف جنيه خلال عام الموازنة 2024/2023 ، لتحسين أداء الشبكات وتلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تنفيذ الخطة الاستثمارية من خلال عمل توسعات واحلال وتجديد شبكات بقيمة و350.659 مليون جنيه للخطة الذاتية، 117.805 مليون جنيه للبنود ، الإضافية للخطة الاستثمارية و30 مليون جنيه لمشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية و94.435 مليون جنيه لمشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها ، مع مراعاة قيمة مصروفات الصيانة فى ضوء برامج الصيانة المستهدفة وإعادة تأهيل المهمات المرفوعة واستخدامها مجدداً في خطط الإحلال والتجديد والتوسعات.

وقال صدقى، إن الشركة وضعت خطة لتوسع وإحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط والجهد المنخفض بما يتلاءم مع تطور الأحمال مما يساهم في تحسين أداء الشبكة وجودة التغذية الكهربائية للمشتركين حيث مستهدف تنفيذ الاتى خلال عام 2023/2024.

وأشار صدقى إلى أنه من المستهدف أن يصل عدد المشتركين بالشركة إلى 3.820 مليون مشترك في عام الموازنة بنسبة تطور 3.2% مقابل 3.700 مليون عن العام المالي المتوقع 2022/2023م، بنسبة تطور 3.2% والبالغ 3.585 مليون مشترك لفعلي 2021/2022م.