غيوم فى سماء القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة على فترات متقطعة.. صور

كتب محمود راغب - تصوير دينا رومية

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، أجواء غائمة وقلة فترات سطوع الشمس مع أمطار خفيفة على بعض المناطق على فترات متقطعة ، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار مساء اليوم على القاهرة الكبرى وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".



اجواء شتوية



اجواء شتوية



اجواء شتوية



اجواء شتوية



اجواء شتوية على المناطق الزراعية



اجواء شتوية على المناطق الزراعية



اجواء شتوية على المناطق الزراعية



اجواء شتوية على المناطق الزراعية



اجواء شتوية على المناطق الزراعية



اجواء شتوية على المناطق الزراعية



احتمالية سقوط امطار



احتمالية سقوط امطار



احتمالية سقوط امطار



سقوط امطار



غيوم



سحب كثيفة



سحاب كثيف



سحاب كثيف



سحاب كثيف و احتمالية نزول امطار على بعض مناطق الجيزة



سحاب كثيف و احتمالية نزول امطار على بعض مناطق الجيزة



سحب كثيفة فى مناطق محافظة الجيزة



سحب كثيفة فى مناطق محافظة الجيزة



سحب كثيفة فى مناطق محافظة الجيزة



سقوط امطار خفيفة على طريق 26 يوليو



سقوط امطار خفيفة على طريق 26 يوليو



سقوط امطار خفيفة على طريق 26 يوليو



هواء صيفى واجواء شتوية



هواء صيفى واجواء شتوية



هواء صيفى واجواء شتوية