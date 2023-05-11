غلق سنتر تعليمى غير مرخص فى الدقى استجابة لشكاوى المواطنين

شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لإيقاف الأنشطة التعليمية المخالفة وغير المرخصة بشارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار ميدان المساحة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من جود سناتر تعليمية بالعقارات السكنية.



رفع إشغالات المخابز خلال حملة بحي الدقي

وشهدت الحملة غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية يعمل بالمخالفة ويدار دون ترخيص ورفع كافة محتوياته، كما تم رفع إشغالات بعض المخابز، والدراجات النارية التي تشغل الأرصفة المخصصة للمشاة وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على مدار الساعة لتحقيق الانضباط بحي الدقي وتكثيف حملات المتابعة الميدانية لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين.



غلق سنتر تعليمى غير مرخص بميدان المساحة فى الدقى

الجدير بالذكر أن حي الدقي شن مؤخرا تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة بشارعي "إيران، وأحمد الزيات"، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات لمواعيد الغلق المقررة للورش، وتنفيذ قرار غلق وتشميع كافيه يعمل دون ترخيص، بالإضافة إلى رفع إشغالات الكافيهات المخالفة بالإشغال أو المخالفة للترخيص، وتم إيداع كافة المضبوطات في مخازن الحي.



غلق سنتر تعليمى غير مرخص بميدان المساحة فى الدقى



غلق سنتر تعليمى غير مرخص بميدان المساحة فى الدقى



رفع إشغالات المخابز خلال حملة بحي الدقي



رفع إشغالات المخابز خلال حملة بحي الدقي