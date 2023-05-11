غضب بريطاني بسبب رحلة "سوناك" بالهليكوبتر لقياس الضغط.. اعرف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

استخدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الثلاثاء طائرة هليكوبتر يمولها دافعو الضرائب بقيمة 1000 جنيه إسترليني في الساعة في رحلة كان من الممكن أن يسافر إليها في غضون 75 دقيقة بالقطار.

استغل رئيس الوزراء الصباح لزيارة ساوثهامبتون في أعقاب هزيمة حزبه في الانتخابات المحلية ، حيث التقطت صورته وهو يجري فحص ضغط دم في صيدلية.

ترتبط مدينة الساحل الجنوبي بلندن بقطارات سريعة ومتكررة من لندن واترلو ، والتي تستغرق ساعة و 15 دقيقة - لكن رئيس الوزراء اختار بدلاً من ذلك السفر بطائرة هليكوبتر.

سافرت طائرة من طراز AugustaWestland AW109 ، المتمركزة في RAF Northolt ، إلى وستمنستر لاصطحاب سوناك من قاعدة بالقرب من داونينج ستريت قبل نقله الى مطار ساوثهامبتون.

تبلغ تكلفة الهليكوبتر أكثر من 1000 جنيه إسترليني في الساعة - في حين أن القطار من واترلو ، على بعد دقائق فقط من عتبة سوناك ، يكلف 53 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة العادية ، أو 88.40 جنيهًا إسترلينيًا في الدرجة الأولى.

تظهر سجلات الرحلات التي نشرتها صحيفة ديلي ميرور لأول مرة أن مروحية رئيس الوزراء تغادر قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في الساعة 8:53 صباحًا قبل أن تصل إلى وستمنستر ثم تتجه إلى مطار الساحل الجنوبي ، في ضواحي ساوثهامبتون ، في الساعة 9:47 صباحًا.

كان من الممكن أن يأخذ سوناك قطار الساعة 8:35 صباحًا من واترلو إلى وسط المدينة الساحلية بحلول الساعة 9:50 صباحًا.

كما تحدث زعيم حزب العمال كير ستارمر يوم الثلاثاء وقال إن خلفية رئيس الوزراء الثرية تعني أنه لا يفهم ازمة تكلفة المعيشة.

قال ستارمر: "إذا قارنت رئيس الوزراء وأنا: عندما كبرت لم نتمكن من دفع فواتيرنا وهاتفنا مقطوع وأنا أعلم القلق والعار الذي يشعر به العائلات ، لذلك أعرف ما يمر به الناس. إنه رجل ثري - هذا جيد له.. لكن هذا يعني أنه لا يفهم ، ولا يعرف القلق الذي يمر به الناس".

في حديثه في ساوثهامبتون بعد خسارة حوالي 1000 من أعضاء مجلس المحافظين يوم الخميس ، قال سوناك إن النتائج كانت "مخيبة للآمال" لكنها تلتزم "بالأولويات الخمس" التي وجهت رئاسته للوزراء منذ بداية العام.

وأضاف "أعلم أن البلاد تريد منا التركيز على أولوياتها. لقد حددت خمس أولويات واضحة للغاية - لخفض التضخم إلى النصف ، وتنمية الاقتصاد ، وخفض الديون ، وتقليص قوائم الانتظار وإيقاف القوارب".