عودة سيدة الفيوم المتغيبة عن المنزل برفقة ابنتها لخلافات زوجية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

أعادت الأجهزة الأمنية سيدة الفيوم المتغيبة عن المنزل برفقة ابنتها لخلافات زوجية حيث نشر على إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تغيب سيدة وكريمتها 4 سنوات مقيمة بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه قد تم (إستدعاء زوج المذكورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية – بمحافظة الفيوم) وبسؤاله قرر قيام زوجته وبرفقتها كريمتهما بترك منزلهما وتوجهها للإقامة بمحافظة القاهرة لخلافات زوجية بينهما، وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وفى وقتٍ لاحق حضر زوج المتغيبة لديوان المركز وقرر بعودتها وكريمتهما للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.