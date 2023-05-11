ضبط راكب بحوزته سبائك ذهبية حاول تهريبها داخل عبوة شيكولاتة بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

بعد ساعات من إعلان الحكومة موافقتها علي دخول المشغولات الذهبية بدون رسوم جمركية، ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية من المشغولات الذهبية وعملة أثرية، وراكب أجنبي من أصل مصري آخر بحوزته سبائك ذهبية التهرب من سداد الضرائب الجمركية.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الالمانية القادمة من فرانكفورت، استوقف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق و إسلام غزالي مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، وأسفر عن وجود كمية من الساعات والعملات المعدنية، قام فتحي فوزي مدير الجمرك بتكليف كل من مصطفي بحر و هيثم محمد مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط خواتم مرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة.

وأفاد تقرير كل من بلال عامر وأحمد عبد الله وسكر محمد مفتشي الاثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، أن إحدي العملات المعدنية ترجع إلي العصر البطلمي، وتخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وتم تكليف لجنة لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات ، وبلغ عددها 30 وحدة خواتم وساعات وانسيالات واساور ودلايات وأقلام من معادن ثمينة ومرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، حيث استوقف أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وأنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف حامد مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

قام توني فكري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد محمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من السبائك الذهبية مخبأة داخل عبوات شيكولاتة مغلقة بتغليف المصنع.

قام احمد فؤاد الدلهماوي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من عماد سيد حسين و حسام مجدي و السيد موسي و فاطمه عبده مآمير الجمرك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها خمس سبائك ذهبية بوزن إجمالي ٣٠٠ جرام.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، كما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة فيما يخص العملة الأثرية.