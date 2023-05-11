اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنظيم ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية”

الخميس، 11 مايو 2023 01:17 م
تنظيم ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية” السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ورشة العمل الإفتتاحية لمشروع "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية"، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل "الفاو" في مصر، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ورئيسًا لفريق العمل الوطني " National Task Force" للمشروع، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل وعضوًا بالمشروع، والذي يضم خبرات من "وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والقطاع الخاص" تغطي سلسلة القيمة لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتعبئة وتصنيع وتجارة وتصدير التمور.

ويقوم الفريق بتنسيق وتنفيذ المبادرة في مصر حيث يمثل وزارة الزراعة المصرية المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، وهو المسئول عن تنفيذ جزء الإنتاج الأخضر والتي تهدف لتحسين الإنتاج وخواص المنتج المصري ليكون له قدره على المنافسة التصديرية دولياً وذلك من خلال تطوير العمليات البستانية ومكافحة الآفات.

ومثل المعمل، فريق العمل الخاص بالمشروع وأيضًا نخبة من أساتذة المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح كما شارك في الورشة د احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية وبعض القيادات والباحثين في وزارة الزراعة.


الزراعة

الفاو

التمور

صناعة التمور



الموضوعات المتعلقة

مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية يشارك بورشة عمل بمقر منظمة الفاو بالقاهرة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:28 م

وزير التعليم العالي يلتقى بممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"

الخميس، 13 أبريل 2023 04:19 م

الفاو: رغم انخفاض أسعار الغذاء العالمية ما تزال أعلى بنسبة 30% من متوسط عام 2020

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:58 م

وزير الزراعة يشهد توقيع وثيقة مشروع بين معهد بحوث الصحراء والفاو

الخميس، 06 أبريل 2023 04:30 م

الفاو تطلق نداءً لجمع 71 مليون دولار لتمويل خطتها الإنسانية فى اليمن للعام 2023

الجمعة، 17 مارس 2023 09:13 م

سفير مصر بروما يبحث مع مدير عام "الفاو" الأزمة العالمية للغذاء

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:27 م

الفاو: دودة الحشد الخريفية تصيب المحاصيل فى 98 دولة

الإثنين، 13 مارس 2023 02:12 م

منظمة الفاو تحتفل بتنفيذ الموسم الثانى من نموذج المحاكاة بالوادي الجديد

الأحد، 12 مارس 2023 03:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة