اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 05:52 ص
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تكثيف ورديات العمل بنفق عرابى بالزقازيق لسرعة إنهاء المرحلة الأخيرة

الخميس، 11 مايو 2023 05:00 ص
تكثيف ورديات العمل بنفق عرابى بالزقازيق لسرعة إنهاء المرحلة الأخيرة جانب من الأعمال
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع المهندس محمد محفوظ النجار وكيل او وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، الأعمال النهائية لنفل عرابي وتطوير وتجميل شارع الجلاء بالزقازيق.
 
وقال وكيل الوزارة لـ "اليوم السابع"، ان العمل يجري علي قدم وساق لإنهاء المشروع، حيث تقرر زيادة ورديات العمل على مدار اليوم للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الإنشاءات اللازمة للنفق  وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق، حيث يُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.
 
ويعد مشروع نفق عرابي، من اهم  مشروعات الخدمية التي تنفذها محافظة الشرقية، بتكلفه 240 مليون جنيه، الذي سينقل الزقازيق نقله حضارية كبيرة لربطه بين الشرق والغرب و فك التكدسات بالشوارع الجانبية للمنطقة و المحافظة، خاصة أن المدينة مغلقه و الزحام أبرز مشكلاتها .
 
 

 


الشرقية

نفق عرابي

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اخبار الشرقية



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