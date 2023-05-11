تحرير 2708 مخالفات تموينية لمخابز وبدالين تموينيين خلال شهر فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة الحملات الرقابية والمرور علي جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائيه ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية ومباحث التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 2708 مخالفات تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 67 طنًا، ما بين دقيق وردة وسمسم وبودرة مجهولة المصدر وضبط 2000 لتر زيت بمصنع يدار بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية والبيئية و6420 زجاجة زيت تمويني وحوالي طن سكر تمويني وحر بمنشات مخالفة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2360 مخالفه لمخابز منهم 1280 مخالفة لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية، وعدم نظافة أدوات المعجن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي 1117 بحوزة مخابز وبدالين تموينيين بمناطق العياط والحوامدية وكرداسة لاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.