تحرير 208 محاضر لمحلات تجارية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على التنفيذ الحازم لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

وشكل المحافظ لجان من مديريات التموين، الصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء للقيام بحملات على الأسواق والمحال والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها ومراقبة الأسعار والتأكد من وضعها على كافة السلع.

وتفقد المحافظ عدد من المحال المواد الغذائية ومحال الجزارة بقرى مركز زفتى تابع خلالها توافر السلع ووضع الأسعار عليها، موجها مديرية الطب البيطري بسحب عينة من أحد محال الجزارة لمعاينتها، كما كلف المحافظ ٤ مجموعات قامت بمتابعة الأسواق ومحال المواد الغذائية في مراكز ومدن المحلة، كفر الزيات، قطور والسنطة، وأسفرت عن تحرير 208 محضر متنوع.

وقال رحمي إن الحملات أسفرت في السنطة عن تحرير مديرية الصحة 99 محضر تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم وجود تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية.

كما حررت مديرية التموين 53 محضر ما بين عدم إعلان الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، عدم مطابقة ماكينة الصرف، حقن دواجن ومصنعات لحوم، مخالفة المواصفات والنظافة وعدم وجود ميزان حساس، استخدام شكارة دقيق بلدي مدعم لغرض غير المخصص له، بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود تراخيص للمخبز.

في حين حررت مديرية الطب البيطري 5 محاضر للذبح خارج المجازر، كما حررت هيئة سلامة الغذاء 3 محاضر لأغذية منتهية الصلاحية وإعدام وتحريز لحوم ودواجن ومصنعات لحوم، بالإضافة إلى 48 محضر حررتهم الوحدات المحلية لإشغال الطريق ومخالفة الاشتراطات البيئية وعدم وجود تراخيص للمحال.