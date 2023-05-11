امرأة عمرها 102 عام تكشف 6 أسرار "لحياة صحية سعيدة"

وكالات

قالت الطبيبة الأمريكية غلاديز مكغاري، التي تخطى عمرها 100 عام، إنها وصلت إلى سر الحياة الصحية السعيدة، الذي يبحث عنه الجميع.

وقال مكغاري (102 عام) إنها مرت بخبرات عبر عقود عديدة علمتها الكثير عن الحياة الصحية والسعيدة والهادفة.

وعرضت مكغاري، هذه الدروس عبر كتابها "الحياة الرائعة: 6 أسرار لطبيبة عمرها 102 عام من أجل حياة صحية وسعيدة في كل مرحلة عمرية".

ووفقاً لـ"سي إن بي سي"، قالت مكغاري إن الناس يعيشون ضغوطاً غير ضرورية، ومن يستطيع التخلص من هذه الضغوط يصبح سعيداً وصحياً.

وعن تجربتها الشخصية، أشارت مكغاري إلى أن التخلص من الضغوطات والقدرة على الاستثمار بأشياء مفيدة، جعلها تمتلك حياة صحية وسعيدة، مؤكدة أن السعداء هم من يستطيعون التخلص من الأمور التي تسبب لهم الضغط النفسي.وعن كيفية التخلص من الضغوط، قالت مكغاري إن هذا يتم بتمرين معين، يتطلب تشغيل الموسيقى المبهجة والسير في منطقة سكنك، مع ترك جسمك ليتحرك بسلاسة وحرية، أو يتراقص حتى مع الموسيقى.

بعد هذه الخطوة عليك أن تحدد الشيء الذي يشعرك بالضغط، وتخيل أنك قادر على الإمساك به في قبضتك، ثم قم بعصر قبضتك وما بها من أشياء متخيلة، وفي النهاية افتح أصابعك واجعل هذه الضغوطات تطير مع الخواء.

بعد هذا التمرين، بحسب مكغاري، عليك أن تتخيل أن الحياة تتدفق من خلالك، وختامًا: "سامح نفسك، وإن تطلب الأمر، اطلب السماح من الآخرين، وبذلك يمكنك المضي قدماً في الحياة".