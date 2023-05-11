المهندس محمود محسن: الحكومة حريصة على توطين الصناعات الوطنية لزيادة الصادرات

كتب - إسلام سعيد

أكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس انكرنل، أن هناك نية واضحة من الحكومة لتوطين الصناعة الوطنية خاصة صناعات وحدات الانف والاذن والحنجرة وإنتاج وحدات كشف الأسنان وهو ما يوفر ملايين الدولارات سنوياً من استيراد هذه المنتجات، وهناك دعم حكومي واضح من الجهات المعنية بهذا الملف.

وأضاف في تصريحات خاصة ، أن الدولة حريصة على تنمية الصادرات إلى كافة الأسواق الدولية، وخصوصا الأسواق الأفريقية، وذلك عبر برامج دعم الصادرات السلعية، مشيرًا إلى أن البعثات التجارية الخارجية والمعارض الدولية تساهم بصورة مباشرة في مساعدة الشركات على التصدير والدخول بالمنتجات الوطنية إلى كافة الأسواق.

وأشار، في تصريحات خاصة، إلى وجود مساعي لفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن مصر لديها إمكانيات وقدرات صناعية كبيرة في الصناعات المتكاملة، ومنتجات حلول الطاقة، والخدمات الهندسية، وهذه المنتجات عليها طلب كبير في الأسواق الأفريقية النامية، لذلك يجب التركيز في البعثات التجارية الخارجية على هذه القطاعات والتي نمتلك فيها ميزات نسبية كبيرة تؤهلنا للمنافسة خارجياً.

وأشار محمود محسن، أنه من الضروري الآن العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تطلب التركيز على الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد خاصة مع الارتفاع الكبير في سعر العملة الأجنبية.