اليوم السابع
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المكتب العربى للتوعية الأمنية يوصى بدعم الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة.. فيديو

الخميس، 11 مايو 2023 02:41 م
المكتب العربى للتوعية الأمنية يوصى بدعم الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة.. فيديو وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يوثق فيديو مشاركة وزارة الداخلية فى ورشة العمل التدريبية التى نظمها المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة حول (الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة العربية وأثره فى دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة) وذلك فى إطار إضطلاع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بدوره فى تنمية وثقل مهارات الكوادر الشرطية العربية من خلال تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية .
 
وشارك فى الورشة عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية (12 دولة) بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) وقد تناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها المبادرات الإنسانية والجهود التى تبذلها مؤسسات الشرطة العربية لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية (المرأة – الطفل – ذوى الإحتياجات الخاصة – كبار السن) إلى جانب تجارب مؤسسات الشرطة العربية فى التواصل مع أفراد المجتمع والتفاعل مع منظمات المجتمع المدنى ، بالإضافة لتطبيقات على دور أجهزة الدفاع المدنى فى تقديم العون والمساعدة للمواطنين والدور المجتمعى لمختلف القطاعات الشرطية المعنية .
 
وتم إستعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة، وخاصةً التجربة المميزة لوزارة الداخلية المصرية فى التواصل المجتمعى مع المواطنين والمبادرات المجتمعية والإنسانية التى تطلقها الوزارة لتحقق التواصل مع المواطنين .
 
 
وفى نهاية ورشة العمل تم الإتفاق على عدد من التوصيات التى تدعم تطوير وتحديث إستراتيجيات وزارات الداخلية العربية الهادفة إلى دعم الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة إلى جانب تحقيق مزيد من التعاون بين وزارات الداخلية العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتضافر تلك الجهود لإطلاق مزيد من المبادرات المجتمعية وإعتماد المزيد من الإجراءات التى من شأنها تسهيل وتيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات الشرطية بشكل مميز، مع إستمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية وعقد مزيد من ورش العمل للوقوف على الأطر المستحدثة للدور المجتمعى لأجهزة الشرطة .
 
 
 
 
 
 
 

الداخلية

التوعية الامنية

حقوق الانسان



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