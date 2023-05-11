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اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق يعزى في محمود بكرى بقنا

الخميس، 11 مايو 2023 01:11 م
اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق يعزى في محمود بكرى بقنا اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق يقدم واجب العزاء في وفاة الراحل محمود بكرى
قنا صابر سعيد

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استقبل الكاتب الصحفي مصطفي بكري، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ قنا الأسبق، لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي محمود بكري، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء.
 
وشهدت جنازة الراحل محمود بكرى، أمس الأربعاء، انهيار شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري، وإصابته بحالة إغماء وسقوط أثناء تشييع جثمان شقيقه الراحل محمود بكرى وحمل النعش على كتفه إلى المقابر، ونقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف عقب الجنازة.

وشيع أبناء محافظة قنا والمعنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر القرية والتي أوصى بدفنه فيها، وتواجد مصطفي بكري أشقائه وأبناء عمومته بالقرية لاستقبال المتوافدين على واجب العزاء.

وشهدت قرية المعنا التابعة لبندر قنا حالة من الحزن بعد وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية بعد صراع 70 يوما مع المرض مكث فيها داخل المستشفي ليلقى ربه، واكتست محافظات قنا بالسواد حزنا على وفاة الراحل الذي عرف عنه حبه للخير ومساعدة الغير قادرين داخل المحافظة أو من أبناء دائرته في حلوان أثناء فترة توليه عضو لمجلس الشيوخ.

 
وأدى الآلاف من أبناء محافظة قنا وقرية المعنا، أمس الأربعاء، صلاة الجنازة للراحل محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، من مسجد شئون المعنا بقريته، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، ويوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.
 
واستقبل الآلاف من أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه في قرية، حتى شبعوا الجثمان إلي مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شئون المعنا ودفن جثمانه بمقابر العائلة، وحضر أيضا عدد من نساء وفتيات القرية لتوديع الراحل.
 
الكاتب الصحفى مصطفى بكري يتلقى العزاء فى وفاة شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري
الكاتب الصحفى مصطفى بكري يتلقى العزاء فى وفاة شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق يقدم واجب العزاء فى الراحل محمود بكرى
اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق يقدم واجب العزاء فى الراحل محمود بكرى

اللواء عادل لبيب يقدم واجب العزاء فى الراحل محمود بكرى
اللواء عادل لبيب يقدم واجب العزاء فى الراحل محمود بكرى

عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري
عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري
 
 

محمود بكرى

وفاة محمود بكرى

الكاتب الصحفى محمود بكرى

محافظة قنا

اخبار قنا



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