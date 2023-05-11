اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 01:22 م
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القوات المسلحة السودانية تقوم بعملية تمشيط واسعة بمنطقة بحرى

الخميس، 11 مايو 2023 12:04 م
القوات المسلحة السودانية تقوم بعملية تمشيط واسعة بمنطقة بحرى السودان
الخرطوم (أ ش أ)

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نفذت القوات المسلحة السودانية عملية تمشيط واسعة فى بحرى تخللتها اشتباكات مع قوات الدعم السريع تكبدوا فيها مئات القتلى وتدمير عشرات العربات المسلحة وإزالة العديد من ارتكازاتهم بالمنطقة.
 
ونصبت مجموعة من القوات المسلحة السودانية -وفقا لوكالة الأنباء السودانية- اليوم الخميس، كمينًا ناجحًا لمتحرك قوات الدعم السريع جنوب بحري وتمكنت من تدمير سبع عربات مسلحة والاستيلاء على 6.
 
وتستمر قوات الدعم السريع في احتجاز إعلاميين بمقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون منذ 15 أبريل2023م.

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