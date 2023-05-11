اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل طالب فى المنيرة الغربية بالجيزة

الخميس، 11 مايو 2023 11:31 ص
القبض على المتهم بقتل طالب فى المنيرة الغربية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل طالب بمنطقة المنيرة الغربية، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاطل اعتدى على طالب بسلاح أبيض، مما أسفر عن مفارقته الحياة وفر هاربا. 
 
بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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