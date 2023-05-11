القاهرة الإخبارية: احتراق عدة سيارات بعد انفجار فى ميلانو الإيطالية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باندلاع نيران في عدة سيارات وسط ميلانو بعد انفجار ربما يكون مصدره شاحنة.
القاهرة الإخبارية: احتراق عدة سيارات بعد انفجار فى ميلانو الإيطاليةالخميس، 11 مايو 2023 01:40 م
اندلاع النيران فى سيارات بعد انفجار ميلانو
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