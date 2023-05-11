وذكرت مجلة /بولتيكو/ في نسختها الأوروبية اليوم الخميس أن عملية التصويت أثارت غضب بعض المشككين في أوروبا في البلاد.



وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي تقدم به /حزب النهضة/، والذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث صوت 130 نائبا لصالحه فيما صوت 109 نائبا ضده. ومن المفترض أن يتم مناقشة القرار داخل مجلس الشيوخ الفرنسى.



جدير بالذكر أن العلم الأوروبي عادة ما يرفرف جنبا إلى جنب العلم الفرنسي في العديد من الوزارات وقاعات البلديات والمباني العامة، ولكنه كان أمر طوعي ويُترك لتقدير المسئولين المحليين، غير أن القرار الجديد سيجعل رفع العلم الأوروبي داخل البلدات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن 1500 نسمة إلزاميا.