إعلان "عام الإيسيسكو للشباب" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب لؤى على

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أن تعلن عامها للشباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي سيتضمن تنفيذ المنظمة لعدد كبير من المبادرات والأنشطة، على مدار عام كامل من تاريخ إطلاق عام الإيسيسكو للشباب رسميا في احتفالية دولية كبرى يتم تنظيمها بمصر قريبا، حيث سيركز برنامج العام على بناء قدرات الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة وتنمية مهاراتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل دولة.

وقد أعرب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، عن الشكر والتقدير للرئيس السيسي على رعايته لعام الإيسيسكو للشباب، منوها بجهوده الدائمة لدعم الشباب في مصر والعالم وتمكينهم وصقل مهاراتهم، وهو ما ظهر جليا في مقترحه المتميز، خلال افتتاحه الدورة 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو بالقاهرة في ديسمبر 2021، بإطلاق صندوق التعليم ودعم المواهب في العالم الإسلامي، وإهدائه 100 منحة دراسية في الجامعات المصرية و100 منحة في جامعة الأزهر و50 منحة بالجامعات الأهلية، لشباب من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح الدكتور المالك أنه سيتم الإعلان عن البرنامج المفصل لعام الإيسيسكو للشباب خلال الإطلاق الرسمي له، وأنه سيتبنى تزويد الأجيال الجديدة بالمهارات الضرورية لمهن الغد، وبناء قدراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، والإسهام في ترسيخ قيم التعايش والسلام والحوار الحضاري، مشيرا إلى أن الإيسيسكو خصصت عاما للشباب، إيمانا منها بدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل.

يُذكر أن منظمة الإيسيسكو، في إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية، التي وضعتها قبل نحو ثلاث سنوات، تولي أهمية خاصة للشباب، وتنفذ عددا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدراتهم، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها برنامج المهنيين الشباب، وبرنامج تدريب الشباب والنساء على القيادة من أجل السلام والأمن، وسلسلة ورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي (كان سات)، وبرنامج تدريب ودعم الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة بمجال التكنولوجيا والابتكار، وحاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع".