إزالة 264 مكمورة فحم مخالفة خلال حملة مكبرة فى الدقهلية.. صور

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بمراكز ومدن المحافظة، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين واستراداد الأراضى، التى أقيمت عليها وذلك بإشراف الإدارة العامة للبيئة بديوان عام محافظة الدقهلية، بمتابعة الدكتور عماد النجار مدير عام الإدارة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، ومديريتى الزراعة والرى بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح "مختار" أن الحملات التى تم تنفيذها على مدار يومين أسفرت عن إزالة 264 مكمورة بمراكز بلقاس والسنبلاوين والمنصورة واجا وميت غمر، على الأراضى الزراعية واملاك الدولة واملاك الرى والصرف فى جسور الترع والمصارف بنطاق القرى المراكز المشار اليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح مدير عام إدارة البيئة أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة للمكامير المشار إليها بمشاركة لجنة ضمت رئاسة الوحدات المحلية للمركز المذكورة وجهاز شئون البيئة ومندوبى شرطة البيئة وشرطة المسطحات وممثلى مديريتى الزراعة والرى.

وأكد مختار ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة المشار إليها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق المحافظة وأعمال التطوير الجارية بشارع الجيش.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال الجارية فى مشروعات الخطة الاستثمارية على مدار 24 ساعة والتواجد فى الشارع لمتابعة أعمال التنفيذ بصفة شخصية من قبل كل رئيس مركز ومدينة وحى، والمتابعة اليومية من إدارة التخطيط والمتابعة وإدارة متابعة المشروعات بالمحافظة لأعمال التنفيذ، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية والدعم الإضافى الجارى تنفيذها بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية قبل 30/6 المقبل، للبدء فى وضع الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات بالعرض اليومى بالأعمال، التى تم تنفيذها والمعوقات التى تواجه اعمال التنفيذ والتنسيق الكامل بين كل الجهات والانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.